Yozgatlı EYT’lileri de ilgilendiren bir açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak” dedi.

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin işlemlerinin sürdüğünü belirterek, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak" şeklinde konuştu.

"ÇOK AZ BİR SÜRE KALDI"

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜME KAVUŞACAK"

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerini hatırlattı.

Erdoğan'ın katkısıyla asgari ücretin belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Bilgin, "Temmuzda da aynı, benzer bir süreç işleyecektir" dedi.

Memur maaşlarına ilişkin de Bilgin, "Bizim açıklamamız açık, 22 bin lira olacak" diye konuştu.

Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı" ifadelerini kullandı

Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu ifade eden Bilgin, şu şekilde konuştu: "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır." AA /Haber Merkezi