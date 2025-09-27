Ehliyet değiştirme işlemleri son hızla devam ediyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeye başladı.

Eski Ehliyetler Geçersiz Sayılacak

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Bu durumda trafikte yakalanan kişiler, geçersiz ehliyet kullanmaktan cezai işlemle karşı karşıya kalacak.

Bakanlık Uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uzatma kararı alındığında başvurular azalıyor. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.

Uyarıya Uymayanlara Ceza

Ehliyetini 31 Ekim 2025’e kadar yenileyenler sadece 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL ödeyecek.

Ancak bu tarihten sonra başvuranların B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL ödeme yapması gerekecek.