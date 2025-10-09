Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yozgat dahil 81 il genelinde 1 milyon konut arsası ve 500 bin sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Projeyle birlikte ayrıca 50 bin işyeri de inşa edilmesi planlanıyor.

Bakan Şimşek’ten Son Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların kendi konutlarını inşa edebilmeleri için başlatılan projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sosyal konut ve arsa satışının amacının konut arzını artırmak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Bakan, “Sosyal konut hamlesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin işyerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar, alacakları arsalar üzerinde kendi konutlarını inşa edebilecek” ifadelerini kullandı.

Arsa ve Konut Satışında Ödeme Koşulları

Projede yer alacak konut arsaları yüksek vadeli ve faizsiz olarak satışa sunulacak. Daha önce 2022 yılında başlatılan kampanya kapsamında yapılan arsa satışlarında, vatandaşlara 1 yıl geri ödemesiz ve 10 yıla varan vade imkânı sağlanmıştı.

Bu kapsamda, arsaların ayda yaklaşık 7 bin TL, konutların ise ayda 9 bin TL taksitle satışa sunulması öngörülüyor.

Arsa Satışının Detayları

TOKİ, arsaları müstakil ve müşterek şekilde satışa sunacak.

Müstakil arsalara tek veya iki katlı müstakil evler inşa edilebilecek; isteyen vatandaşlar prefabrik ev de yaptırabilecek.

Müşterek arsalar üzerinde ise apartman tipi konutlar yapılabilecek.

Hangi İllerde Satış Yapılacak?

1 milyon arsanın Yozgat dahil 81 ilde satışa sunulacağı bildirildi. Büyükşehirlerde daha yüksek sayıda kontenjan ayrılacak. Aynı şekilde, 500 bin sosyal konut da 81 ilde inşa edilecek ve sosyal konut başvuruları Ekim 2025 sonunda başlayacak.

Arsa ve sosyal konut başvurularının aynı dönemde alınması planlanıyor.