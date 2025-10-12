Eğitimde milli birlik anlayışına vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana misyonumuz, Anadolu'nun özünden doğan milli birlik ve beraberliği yaşatmak, gelecek kuşaklara kenetlenmiş bir Türk milleti olarak aktarabilmektir" dedi.

Tekin "Uzun yıllar test odaklı hale gelen sistemin asli işlevi unutuldu. Biz, barışın, adaletin ve insanlığın ortak değerlerini merkeze alan bir müfredatla ilerliyoruz. Bu kapsamda Alevi-Bektaşi kültürü ve inançlarını da müfredatımıza dahil ettik. Çocuklarımız bu değerleri öğrenerek büyüyecek" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışlanan arsa üzerine yapılan Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin 1. etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılışta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan Maarif Modeli hakkında da bilgi vererek, "Uzun yıllar test odaklı hale gelen sistemin asli işlevi unutuldu. Biz, barışın, adaletin ve insanlığın ortak değerlerini merkeze alan bir müfredatla ilerliyoruz. Bu kapsamda Alevi-Bektaşi kültürü ve inançlarını da müfredatımıza dahil ettik. Çocuklarımız bu değerleri öğrenerek büyüyecek" dedi.

Cumhur İttifakı'nın birlik ruhuna da değinen Bakan Tekin, "Cumhur İttifakı bu coğrafyanın sigortasıdır. Bu birliktelik Anadolu'nun irfanı ve kültürüyle yoğrulmuştur. Bu anlayışı hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, açılışı yapılan eserin Cumhur İttifakı'nın birlik anlayışını yansıttığını belirtti. "Hızır yoldaşınız olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hepinize selamlarını getirdim" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik, ticaret yapmaya da gelmedik. Biz, canlara ve Alevi toplumuna hizmet etmek için geldik. Alevi, Aleviliğini yaşasın; Ehlibeyt'i unutmasın, 12 İmam'ı bilsin. Biz bunun yaşatılması için buradayız" ifadelerini kullandı.

Yapının Türkiye'nin en büyük cemevlerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu eserin sahibi Cumhur İttifakı'dır. Cemevimizi Alevi-Bektaşi toplumuna armağan ediyoruz. Hayırlı, mübarek olsun." dedi. Yıldırım, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür ederek, "Sayın Bakanımız ders kitaplarında ‘Orta Asya' yerine ‘Türkistan' ifadesinin kullanılmasını sağlayarak tarihimizin gerçek adını gelecek nesillere kazandırmıştır" sözleriyle takdirlerini iletti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan'da, konuşmasında Hacıbektaş Veli'nin hoşgörü, sevgi ve kardeşlik mirasına dikkat çekti. "Horasan'dan mübarek Anadolu topraklarına İslam'ın nurunu ve ecdadımızın mirasını taşıyan aziz erenlerin huzurunda, birliğin ve kardeşliğin nişanesi Hacıbektaş'a hoş geldiniz." diyen Fidan, "Hünkar Hacıbektaş Veli'nin irfanı yalnızca bizim topraklarımıza değil, bütün insanlığa ışık tutmuştur. ‘İncinsen de incitme', ‘Gelin canlar bir olalım' diyerek sevgi ve kardeşlik tohumları ekmiştir." dedi.

Fidan, "Bu dergah ve cemevi, Türk milletinin inanç zenginliğinin, kardeşliğinin ve birlik beraberliğinin sembolü olacaktır. Başta Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Horasan Erenleri Derganı Cem Evi açılış törenine, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Yaşar Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkanları, Alevi-Bektaşi dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.