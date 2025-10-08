Yardımlar, Yozgat dahil 81 ilde e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınacak başvurularla verilecek.

12 Ay Boyunca Aylık Sosyal Yardım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de kendisine yöneltilen bir soru önergesine verdiği yanıtta, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik yeni bir sosyal yardım uygulamasını duyurdu.

Tekin, “Maddi durumu iyi olmayan ailelerin okullarda okuyan çocuklarına yönelik bir sosyal yardım ödemesi yapılacaktır. Ödemeler 12 ay boyunca aylık olarak gerçekleştirilecektir” dedi.

Sosyal yardım başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden ve 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılabileceği bildirildi.

Bakan Tekin, “Bakanlığımıza bağlı resmî kurumlarda öğrenim gören ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yönelik destekler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri kapsamında sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tekin ayrıca, taşımalı eğitimden yararlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalandığını hatırlattı.

Ayrıca, “Sosyal Yardım Dayanışma Fonu verileri doğrultusunda belirlenen öğrenciler de ücretsiz öğle yemeği hizmetinden yararlanmaktadır” dedi.

Bakan Tekin, 11 Eylül 2025 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, dar gelirli ailelerin çocuklarına Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti verileceğinin açıklandığını belirtti.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 2. maddesine de dikkat çeken Tekin, “Devlet okullarında öğrenim çağındaki çocuklar için eğitim mecburi ve parasızdır” hatırlatmasında bulundu.

Başvuru Şartları:

Dar gelirli ailelerin sosyal yardım ödemesinden yararlanabilmesi için bazı kriterler belirlendi. Buna göre:

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve ailesine döndürülmesi planlanan çocuklar,

Ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşebilecek çocuklar,

Kuruluş bakımından ayrılan, eğitimine devam eden gençler,

Afet, hastalık, kaza veya vefat nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin çocukları destek kapsamına alınacak.

Ödeme Miktarları:

Ailelerin çocuklarına yapılacak aylık sosyal yardım miktarları ise şöyle belirlendi:

Okul öncesi çocuklar: 5 bin 558 TL

İlköğretim öğrencileri: 8 bin 337 TL

Ortaöğretim öğrencileri: 8 bin 893 TL

Okula devam etmeyen ortaöğretim çağındaki çocuklar: 5 bin 558 TL

Yükseköğrenim gören gençler: 10 bin 005 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 4 bin 446 TL

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Yozgat dahil 81 ilde yapılacak sosyal yardım başvuruları e-Devlet kapısından gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, e-Devlet ana sayfasında “Sosyal ve Ekonomik Destek” araması yaparak başvuru ekranına ulaşabilecek.