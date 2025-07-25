Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için 50 yıla varan vadeli konut kredisi modelini gündeme getirdi. Yeni sistemde aylık taksitler 10 bin TL seviyesinde olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak yeni bir konut finansman modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bakan Şimşek, mevcut ekonomik koşullar altında vatandaşların konut edinmesinde zorluk yaşadığını belirterek, 30, 40 ve hatta 50 yıla varan vadeli kredi seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Yeni modelle birlikte Türkiye'de konut sahipliğinin artırılması ve kira enflasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, Türkiye’de konut sahipliği oranının yüzde 56 seviyesinde olduğunu ve bu oranın Avrupa ortalaması olan yüzde 70’e yaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Selvi, “Ev sahipliği oranı artmadıkça kira enflasyonu kontrol altına alınamaz” dedi.

Yeni sistem kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşlara 30 ila 50 yıl vadeli konut kredisi sunulması planlanıyor. Faiz oranlarının aylık yüzde 1 seviyesine çekilmesi durumunda kredi taksitleri şu şekilde hesaplanıyor:

1 milyon TL için:

360 ay vade: 10.286 TL

480 ay vade: 10.085 TL

600 ay vade: 9.884 TL

1,5 milyon TL için:

360 ay vade: 15.429 TL

480 ay vade: 15.127 TL

Geri ödenecek toplam tutar vade süresine göre değişiklik gösteriyor. 600 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşın geri ödemesi yaklaşık 5,9 milyon TL olacak.

Uzun vadeli kredi modelinin hayata geçebilmesi için devlet destekli çeşitli uygulamaların devreye alınması bekleniyor. Buna göre:

Düşük faizli konut kredisi fonu kurulabilir.

Faiz yükünün bir kısmı kamu tarafından karşılanabilir.

Hazine arazileriyle arsa maliyeti düşürülebilir.

Özel bankalar devlet garantisiyle sisteme dahil edilebilir.

TOKİ projeleri hızlandırılabilir.

Başvuruların 2027 yılında başlaması bekleniyor.