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Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiralarındaki yüzde 25'lik zam sınırının kalkacağına dair önemli mesajlar verdi. İşte detaylar ve Türkiye'nin konut piyasasını bekleyen değişiklikler...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, iş dünyasıyla gerçekleştirdiği kapalı kapılar ardındaki toplantı, konut kiralarındaki yüzde 25'lik zam sınırının 1 Temmuz 2024 tarihinde son bulacağına dair iddiaları beraberinde getirdi. Şimşek, toplantıda konut kiralarındaki sınırlamanın artık gerekli olmadığını ve sürenin uzatılmayacağını açıkça ifade etti.

Maliye Bakanı'nın yaptığı önemli açıklamalardan biri de konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının, 1 Temmuz 2024'te sona ereceği yönündeydi. Şimşek, bu düzenlemenin gelecekte ihtiyaç duyulmayacak bir adım olduğunu vurgulayarak, konut piyasasında dengenin sağlanması için atılan bu adımın ekonomik açıdan olumlu etkiler yaratacağını belirtti.

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu ise ikinci konutlara uygulanan vergi düzenlemesi oldu. Buna göre, bir kişinin birinci evine uygulanan vergi ile ikinci evine getirilecek düzenleme arasında farklılık olacak. Evlerin değerine göre değişen vergi uygulamalarının planlandığı belirtilirken, bu adımın konut piyasasında adaleti ve dengeyi sağlamayı amaçladığı ifade edildi.