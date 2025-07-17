Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlar için 50 yıla kadar vadeli konut finansman paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Amaç, yüksek kira baskısını hafifletmek ve enflasyonla mücadelede kalıcı çözüm üretmek.

Dar Gelirliye Özel Yeni Kampanya

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin hafta sonu düzenlediği programda partililer ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı açıklamalarda konut sektörüne dair önemli mesajlar veren Şimşek, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmasına yönelik yeni bir kampanyanın sinyalini verdi.

“Yüzde 15’lik Kesimin Ev Sahibi Olması Mümkün Değil”

Bakan Şimşek, Türkiye’de konut sahibi olamayacak kadar düşük gelire sahip olan yaklaşık yüzde 15’lik kesimin, mevcut şartlarda ev sahibi olmasının mümkün olmadığını belirtti. Şimşek, bu grubu ev sahibi yapacak yeni imkânlar sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa, konuttaki arz açığını kapatmadan fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var." dedi.

50 Yıla Kadar Vadeli Konut Kredisi

Açıklamasında, söz konusu kesimin konut sahibi olabilmesi için 30, 40 hatta 50 yıla kadar vadeli konut finansman modelleri üzerinde çalışıldığını belirten Şimşek, bu modelle vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasının hedeflendiğini aktardı. Bakan, bu finansman modeliyle kira baskısının azaltılacağını ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkinin kırılacağını vurguladı.

Aylık Taksitler 7-8 Bin Lira Seviyesinde Olacak

Yeni konut finansman paketinin detayları henüz netleşmemekle birlikte, aylık taksitlerin yaklaşık 7-8 bin lira seviyelerinde olacağı bildirildi. Devlet destekli sunulacak kredi sistemiyle birlikte dar gelirli vatandaşların kirada oturmak yerine kendi evlerine ödeme yapmaları sağlanacak.