Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 C ile Eskişehir Sarıcakaya’da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021’de 49,1 C ile Şırnak Cizre’de ölçülmüştü” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları emisyona karşı duyarlı olmaya çağıran Özhaseki, “Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. İHA