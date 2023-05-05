Kahramanmaraş merkezli depremde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibinin, Hatay ilinin Hassa ilçesinde göstermiş oldukları fedakârca çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gönderilen teşekkür plaketleri yapılan törenle İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AKUB ekibine plaketlerin yanında teşekkür belgesi de takdim etti.

Törenden sonra açıklamada bulunan Müdür Yazıcı, “Her zaman eğitim camiasının motivasyonunu yükseltip her türlü desteği bizlere veren Sayın Bakanımıza, teşekkür ederim. Ülkece yaşadığımız bu zorlu süreçte emeklerini esirgemediklerinden dolayı tüm AKUB ekibimize de teşekkür ederim. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. Haber Merkezi