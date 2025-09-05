Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Mazeret kuralarının, noter huzurunda çekildiğini açıkladı.

Yeni Görev Yerleri Belirlendi

Bu kapsamda tıp fakültesinden mezun olarak uzmanlığı tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin yeni görev yerleri belirlendi.

Bakandan Tebrik

Kuraya bin 724’ü uzman tabip ve 13 bin 181’i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekim katıldı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) Kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."