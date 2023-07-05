Milletvekili Akgül, AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan sağlık yatırımları ile çağ atlayan Yozgat’a hizmetleri için Bakanımıza teşekkür ettiklerin söyledi.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanemiz ve İlçe Devlet Hastanelerimizin doktor, sağlık personeli ve cihaz talepleri başta olmak üzere sağlık alanındaki beklentilerini Sayın Bakanımıza bizzat ilettik. Misafirperverliği ve Yozgat'ımıza ilgi ve alakası için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, yeni dönem için görevinde üstün başarılar diliyorum. Yozgat'ımızın her alandaki talep ve isteklerini yerelden genele olmak suretiyle çözüm üretmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bozok Yaylasına hizmet için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi