Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndan sonra tetkiklerin de dahil olduğu muayene randevuları için MHRS üzerinden onaylı randevu sisteminin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, yeni düzenlemenin sağlık hizmetlerinin verimliliğini artıracağını belirtti.

Daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Bakan Koca, "Randevulu ve randevusuz hasta sayıları neredeyse eşittir" diyerek yeni sistemin detaylarını paylaşmıştı.

Koca, yeni sistemi şöyle duyurmuştu:

"Randevulu ve randevusuz bakılan hasta sayıları nedeyse eşittir. Randevulu muayene bazı zorunlulukları yanında getirdi. Nüfusun yaklaşık yarısı geçen yıl randevusuna gelmedi. 3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu sayısının yüzde 30'u kullanılamadı.

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak gelişmeyi paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleriyle bir altyapı kurduk. MHRS telefon ve internet erişiminin olduğu yerde yeni özellik kazandı."

Onaylı Randevu Sistemi, hastaların akşam saat 20.00'ye kadar randevularını onaylamasına veya iptal etmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Yeni sistem, Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçecek olup, 65 yaş üstü ve kanser hastaları gibi öncelikli gruplar da sistemden öncelikli olarak faydalanacaklar.