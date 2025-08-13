Ziyarette Yerköy OSB’nin mevcut durumu ve yürütülen projeler hakkında Bakan Kacır’a kapsamlı bilgiler sunuldu.

İlçenin sanayi potansiyeli, üretim kapasitesi ve yatırım fırsatlarının aktarıldığı görüşmede, yeni yatırımların önünü açacak adımlar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirilen Konya Ovası Projesi (KOP), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Bölge Kalkınma İdaresi toplu açılış ve imza töreninde, Yozgat’a kazandırılacak projelerin tanıtımı yapıldı.

Yozgat Valiliği ziyaretinde il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, Bakan Kacır başkanlığında yapılan sanayicilerle istişare toplantısına da katılarak üretim ve istihdamı artıracak yeni adımlar değerlendirildi. Gün, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinin ardından tamamlandı.

Başkan Fatih Arslan, Yerköy ilçesinde ve Yozgat genelinde yürütülen sanayi, yatırım ve kalkınma projelerinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Arslan’dan Yatırım Vurgusu

Arslan, “Yerköy’ümüzün ve Yozgat’ımızın kalkınmasına katkı sağlayacak bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomimizi güçlendirecek, istihdamı artıracak her projenin takipçisi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, ayrıca ilçede hayata geçirilen yatırımların yerel üretimi artıracağını ve bölgedeki iş imkânlarını güçlendireceğini belirterek, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.