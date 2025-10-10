Bakan Kacır, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" kapsamında ikinci çağrı döneminin tamamlandığını ifade ederek, Yozgat dahil 81 ilde 529 ünite kurulumuna daha destek sunulacağını duyurdu.

81 İlde 529 Yeni Ünite Kurulacak

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Kacır, “Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'mızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz” dedi.

Program kapsamında Yozgat’ta da yeni hızlı şarj istasyonlarının kurulması planlanıyor. Elektrikli araç sayısının her geçen gün arttığı kentte, bu yatırımla birlikte sürücülerin şarj erişimi kolaylaşacak. Yeni istasyonların hem çevre dostu ulaşımın yaygınlaşmasına hem de şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde konforun artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.