Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada 11 hizmet kolunun tamamında imzaların atıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında ise "Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz" dedi.