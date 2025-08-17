Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu Çalışanlarının İstekleri Değerlendirildi

Görüşmelerde memurların maaş artışları, sosyal haklar ve çalışma koşullarına yönelik taleplerin değerlendirildiği öğrenildi. Sürecin, sendikalar ile hükümet arasında karşılıklı diyalog ve müzakere yoluyla ilerleyeceği vurgulandı.