Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliği için başlatılan çalışmaları duyurdu. Işıkhan, 2028 yılına kadar düzenlemenin tamamlanacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliği için önemli bir müjde verdi. Bakan Işıkhan, yasal düzenleme için çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, emeklilik uygulamasının 2028 yılından önce tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, ev kadınlarının iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen projelerin önemli bir parçası olan emeklilik düzenlemesi için çalışmaların başladığını açıkladı. Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliği için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Kadın istihdam oranlarımız, iş gücüne katılım oranlarımız arzu edilen seviyeye ulaşmadı. Bu yüzden kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla önemli projeler başlattık. Bu projelerden biri de İş Pozitif programıdır" dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına emeklilik müjdesinin altını çizerek, "Ev kadınlarının emeklilik hakkı ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmamızda engelli çocuğu olan kadınlar gibi özel durumları olan ev kadınlarına nasıl destek verebileceğimizi değerlendiriyoruz. 2028 yılından önce bu düzenlemenin tamamlanması hedefleniyor" dedi.

Bakan Işıkhan, kadın istihdamını artırmak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler tarafından sağlanan teşvikler, destekler ve hibelerin de devreye alındığını belirtti. 2024 yılı itibariyle 1 milyon 77 bin kadın iş gücüne katıldığını söyleyen Işıkhan, "Kadın istihdamı için başlattığımız pozitif ayrımcılık projeleri kapsamında sağlık, imalat ve bilgi-iletişim sektörlerinde çalışan kadınları destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, söz konusu projelerin Türkiye genelinde hızla yayılmaya devam ettiğini ve bu çalışmalarla kadınların iş gücü piyasasında daha görünür hale gelmesinin sağlanacağını belirtti.