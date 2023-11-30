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Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılına ait asgari ücreti belirlemek için yarın gerçekleştireceği ilk toplantı öncesi, "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık Cuma günü ilk toplantısını düzenleyerek 2024 yılı asgari ücretini belirleme sürecine başlayacak. Bu önemli toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili şu açıklamada bulundu: "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum."

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE: TARİH BELLİ DEĞİL

Bakan Işıkhan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifinde yer alan "çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye" ile ilgili soruya ise Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilere en kısa sürede ulaştıracağız" yanıtını verdi.

TÜM EMEKLİLERE 5 BİN TL ÖDENECEK

Düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, "Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE MAKSİMUM FAYDA

Asgari ücret komisyonunun çalışmalarına dair de değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.