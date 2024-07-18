Göktaş, evde bakım yardımının Temmuz ayı itibarıyla 9 bin 77 liraya yükseldiğini ve yaşlı aylığının ise 5 bin 7 TL'ye çıkarıldığını müjdeledi. Bakan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığını 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Ankara-Konya hızlı tren seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Aile Gençlik Fonu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde pilot olarak uygulanan Aile Gençlik Fonu'nun Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya gibi doğum oranı düşük illeri de kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.

Başvuru sayısının 11 bin 11'e çıktığını ve krediden faydalanan çift sayısının 2 bin 385 olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'deki doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Bakan Göktaş, bu durumun nedenlerine yönelik kapsamlı bir saha çalışması başlatacaklarını açıkladı. "Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızdan oluşan bir odak grubu oluşturuyoruz" dedi.