Bakan Yerlikaya, özellikle ehliyet iptallerine ilişkin önemli maddeleri kamuoyu ile paylaştı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama döneminde ilk gündem maddelerinden biri olacak düzenlemede, özellikle trafik güvenliğini ihlal eden davranışlara yönelik sert önlemler öne çıkıyor.

Trafik Eylem Planı Yeniden Komisyona Gönderilmişti

Hatırlanacağı üzere, 34 maddelik Trafik Eylem Planı, Mayıs ayında TBMM’ye sunulmuş ancak özellikle ehliyet iptali ve trafik cezalarıyla ilgili maddelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle komisyona geri gönderilmişti. Haziran ayında yasalaşması planlanan düzenleme, yapılan revizyonların ardından Ekim ayında yeniden Meclis’e getirilecek.

Kırmızı Işıkta Israrlı İhlal Ehliyet İptaliyle Sonuçlanacak

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, yeni düzenlemede bir yıl içinde tekrarlanan kırmızı ışık ihlalleri, kademeli para cezaları ve nihayetinde ehliyet iptaliyle sonuçlanacak. Buna göre;

1. ihlal: 5.000 TL para cezası

2. ihlal: 10.000 TL para cezası

3. ihlal: 15.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

4. ihlal: 20.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

5. ihlal: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

6. ihlal: 80.000 TL para cezası ve ehliyetin tamamen iptali

Ayrıca, bu kapsamda ehliyeti iptal edilen sürücüler, sağlık muayenesine tabi tutulacak ve sıfırdan ehliyet almak zorunda kalacak. Yerlikaya, uygulamanın caydırıcılık yönünü vurgulayarak, “2025 yılına girerken trafikte kural tanımazlıkla ilgili öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trafikte Saldırgan Tavra Sıfır Tolerans

Yasa teklifinde yer alan bir diğer önemli madde ise sürücülerin trafikte şiddet eğilimli davranışlarına yönelik. 10. maddede yer alan düzenlemeye göre:

Başka bir aracı ısrarla takip etmek

Tartışma veya saldırı amacıyla araçtan inmek

gibi eylemler açıkça yasaklandı. Bu davranışları sergileyen sürücülere ehliyet iptali uygulanacak, ayrıca idari para cezaları ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yasal işlem başlatılacak.

Plakaya Müdahaleye Ağır Yaptırım Geliyor

Yeni düzenlemenin 4. maddesi ise plaka üzerinde oynama yapan sürücüleri hedef alıyor. Plakanın okunmasını zorlaştıracak ya da farklı gösterilmesine neden olacak her türlü müdahale, daha yüksek para cezasıyla karşılık bulacak. Bu tür eylemleri gerçekleştiren sürücülerin:

Araçları trafikten men edilecek

Sürücü belgeleri geçici olarak geri alınacak

Bu adımla birlikte, güvenlik güçlerinin araç takip sistemlerini yanıltmaya yönelik girişimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak, trafik güvenliğini artırmak, trafik kaynaklı can kayıplarını azaltmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla oluşturuldu. TBMM’nin Ekim ayında açılmasıyla birlikte düzenlemenin Genel Kurul gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.