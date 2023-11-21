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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sevindirici bir açıklama yaparak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan ücretsiz doğalgaz kampanyasını duyurdu.

Geçtiğimiz dönemde sona eren ücretsiz doğalgaz desteğinin ardından, Bakan Bayraktar'ın yeni müjdesiyle birlikte vatandaşlar, 1 Mayıs 2024'e kadar doğalgazlarının belirli bir kısmını ücretsiz kullanma imkanına sahip olacak.

25 METREKÜP ÜCRETSİZ

Geçen yıl başlatılan ücretsiz doğalgaz uygulamasının 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdiği bilinmekteydi. Ancak, Bakan Bayraktar'ın duyurusuyla birlikte, yeni ücretsiz doğalgaz desteği başladı. Bu kapsamda, vatandaşlar 1 Mayıs 2024 tarihine kadar her ayın doğalgaz faturalarının ilk 25 metreküpünü ücretsiz kullanabilecekler.

Yeni uygulama ile birlikte, vatandaşlara her ay ortalama 100 ile 120 lira arasında bir indirim yapılacak. Bu kampanya, ekonomik olarak vatandaşlara rahat bir nefes alma fırsatı sunarken, enerji maliyetlerinde de önemli bir destek sağlamış olacak.