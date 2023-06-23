İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıya Vali Ziya Polat’ın beraberinde, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün de katılım sağladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilin valisi,jandarma komutanı ve emniyet müdürüyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıdan sonra Bakan Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya açıklamasında, “Bakan Yardımcılarımız, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD, göç idaresi ve merkez teşkilâtımızın katılımıyla 81 ilimizin valileriyle video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. 340 bin emniyet, 195 bin jandarma, 8 bin 300 sahil güvenlik olmak üzere 600 bini aşkın personelimizle ülkemizin huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan