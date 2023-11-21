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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete tek seferde zam yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Işıkhan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu konuda önemli detayları paylaştı. Geçmiş yıllarda Temmuz ayında yapılan ara zamların ardından bu kez tek seferde zam kararı alınacağını ifade etti.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Bakan Işıkhan, gelecek yıl enflasyonda bir düşüş beklentisi olduğunu belirterek, temmuz ayında ikinci bir zam toplantısına gerek olmadığını söyledi. Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplantılar yapacağı belirtildi. 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN 11 BİN 402 TL

Şu anda 11 bin 402 TL olarak uygulanan asgari ücret konusunda, Bakan Işıkhan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Kamuoyu, asgari ücretteki bu gelişmeleri yakından takip ediyor.