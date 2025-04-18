Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Yozgat’ta açılışa katılacak.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı üç yeni hizmet binasının toplu açılış töreninin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Akdağmadeni Huzurevi Müdürlüğü’nün yeni hizmet binalarının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla yapılacak. Törene ayrıca TESKOMB Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ile Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katılacak.

Açılış programı, Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mahallesi Yurt Caddesi’nde düzenlenecek.

İl Başkanı Hasan Kandemir, tüm Yozgatlı hemşehrileri programa davet ederek, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hizmetin merkezi AK Parti ile Yozgat’ımıza yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu önemli yatırımlar şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.