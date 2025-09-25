İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat dahil 81 ilde “Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara” yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, son bir hafta içinde yürütülen operasyonlarda 766 ruhsatsız tabanca, 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 867 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, ruhsatsız silahı yalnızca bir “yasa ihlali” olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini ifade etti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisleri tebrik ederek, “Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bu kabine döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 139 bin 878 ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 silahın ele geçirildiğini açıkladı. Aynı dönemde 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.