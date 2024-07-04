Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eğitim ortamında barışçıl bir atmosferin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öğretmenlerle yapılan toplantılarda gelen geri bildirimler ve artan talepler doğrultusunda, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerini kolaylaştıracaklarını duyurdu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin il içi ve iller arası nakil taleplerinin ikinci kez karşılanacağını belirtti.

İller arası nakil başvurularının 11-16 Temmuz tarihleri arasında kabul edileceği ve atamaların 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

İl içi nakil başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atamalar 30 Temmuz'da yapılacak.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Öğretmenler odası buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."