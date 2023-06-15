Karaca “Sayın Genel Başkanımız Şefaatli’mize sevgilerini ve teşekkürlerini iletti. Türkmen Beyimize her zamanki samimiyeti ve Şefaatli’mize gösterdiği yakın alaka için teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Şefaatli ve ülkeye dair konuların değerlendirildiği ziyaret ile ilgili açıklama yapan Başkan Karaca, "Türkmen Beyimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız Şefaatli’mize sevgilerini ve teşekkürlerini iletti. Türkmen Beyimize her zamanki samimiyeti ve Şefaatli’mize gösterdiği yakın alaka için teşekkürlerimi sunarım. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Haber Merkezi