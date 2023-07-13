Belediye Başkanı Ekinci, Sorgun’a kazandırdığı hizmetleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye anlattı. Hizmetlerini Bahçeli’ye aktaran Başkan Ekinci, “Genel Başkanımızın övgülerine mazhar olduk” diyerek Bahçeli’nin hizmetlerini takdir ile karşıladığını dile getirdi.

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenecek olan SORFEST’in hazırlıklarının da tamamlandığını söyleyen Ekinci, Genel Başkan Bahçeli’yi SORFEST’e davet etti.

Ziyaretten sonra açıklamada bulunan Ekinci, “Genel Başkanımız bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek hazırlıklarını tamamladığımız SORFEST'e davet ettik. Jeotermal kaynaklı seramız başta olmak üzere çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sorgun'umuza kazandırdığımız Hilal Evleri projemizle Sayın Genel Başkanımızın övgülerine mazhar olduk” şeklinde konuştu.

Ziyarette Başkan Ekinci’ye Ülkü Ocakları Sorgun İlçe Başkanı Mustafa Yıldız’da eşlik etti. Melike Aslı Arslan