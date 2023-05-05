“Aziz Milletim Sıra Sende” sloganıyla Yozgat’ta miting düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgatlılara hitap ederek konuştu.

Yozgat cesur olduğunu ve zalime boyun eğmeyeceğini kaydeden Başkan Bahçeli, muhalefete yüklendi.

“YOZGAT CESURDUR”

Mitingde açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Yozgat'a haram giremez, girmemiştir. Yozgat cesurdur, zalime boyun eğmez. Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçek ortadadır. Önce sipariş masa kurdular. Sonra 6 parti o masaya oturdu. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. İYİ Parti ile HDP ve PKK bir elmanın iki yarısı. Kılıçdaroğlu'na 'Kazanamayacak aday' dediler, masada kriz çıkardılar. Birbirlerine oyun oynadılar. Milletimizi aldatmak istediler. Adına 'Strateji' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı dediler. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. Sabah ilk kalkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptılar” şeklinde konuştu.

“KALP İŞARETTE DEĞİL İTİBARDADIR”

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koyduklarını söyleyen Bahçeli, “Elleriyle kalp işareti yaptılar. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür. Aylarca koltuk paylaşmalarında gerilimler yaşandı. Köşe kapmaca oynadılar. Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar. 385 günde bir Cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler. Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karaladılar. Kahramanmaraş merkez üssü depreminin 2,5 ay içinde yaraların sarılmasına, felaketin derin izlerinin sarılmasına tahammül edemediler. Enkaz üzerinde istismar yarışına girdiler” dedi.

“YOZGAT'TA BAŞKA, ŞIRNAK'TA BAŞKADIR”

Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Yozgat'tan soruyorum darbe mi yapacaksın” diyerek konuşmasına devam eden Bahçeli, “Türkiye tek ses, tek nefestir. Karşımıza çıkan bütün engelleri teker teker geçeceğiz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, mutlaka başaracağız. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Hep birlikte Türk milletiyiz. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Kılıçdaroğlu bir ara Yozgat'a gelip Kandil dağını yakıp yıkmaktan bahsetmişti. Kendisi bir çarkıfelek gibidir. Eğer darbe niyeti ve planları olan varsa tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelmelidirler. Kılıçdaroğlu Yozgat'ta başka, Şırnak'ta başkadır. Bu ittifak gayri milli tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Bu şahsın irtibatları sancılı ve karanlıktır. Sen inkâr etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Osman Kavala Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Yozgat'tan soruyorum darbe mi yapacaksın, PKK ile birlikte devleti ele mi geçireceksin? Hani Yozgat'a geldiğinde Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na itibar edelim? CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olmaz. Soruyorum sizlere Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılıp reforma tabi tutulması konusunda yanımızda mısınız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir