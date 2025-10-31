Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” projesi kapsamında ev ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

İl teşkilatı yöneticileri ve parti mensuplarıyla birlikte farklı mahallelerde vatandaşları ziyaret ettiklerini söyleyen Irgatoğlu, amaçlarının gönül bağı kurmak ve vatandaşların beklentilerini yerinde dinlemek olduğunu ifade etti.

Toplumun her kesimiyle temas halinde olduklarını vurgulayan Irgatoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin liderliğinde başlatılan ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kapı kapı gezip hemşehrilerimizin tasalarını dinleyip, kaygılarını anlayıp, sıkıntılarını paylaşacağız. Bizim siyaset anlayışımız; gönüle girmek, vatandaşımızın iyi gününde de zor gününde de yanında olmaktır.”

Mahalle mahalle, sokak sokak saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Irgatoğlu, vatandaşın talep ve önerilerinin not alındığını, bu buluşmaların MHP’nin milletle bağını daha da güçlendireceğini söyledi.

“Her haneye dokunacağız, her gönüle değeceğiz” diyen Irgatoğlu, Yozgat’ta birlik ve beraberliği pekiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

MHP Yozgat İl Teşkilatı’nın önümüzdeki günlerde farklı mahalle ve köylerde de ziyaret programlarını sürdüreceği bildirildi.