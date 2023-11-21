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Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar devamından yana olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Cumhur İttifakı'ndan pazarlık yoktur. Cumhurbaşkanımızla diyalogğumuz hasbidir, harbidir" dedi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli iradenin takdiri ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemine çamur düşürmek haksızlık değil milletimize saldırıdır" diyerek "Cumhur İttifakı'nı çatlatamazsınız" dedi.

Bahçeli, "Devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1'in değişebileceği yönündeki açıklaması sonrası başlayan tartışmalar hakkında konuşan Bahçeli, "Bizim görüşümüz değişmedi. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz hasbidir" diyen Bahçeli, "Hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Cumhur İttifakı ile ilgili polemik ve spekülasyon yapan güruhun durumu aynısıyla şudur. Sineğin akıllısı kiraza biner şehre gider, sineğin aptalı gübreye düşer, bunları gibi ahıra gider" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50+1 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici heves olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürle reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin istikbal haysiyetidir. Elbette aksayan, tekleyen yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Her yönetim sisteminin bir özü, hukuki meşruiyetini sağlayan demokratik bir özelliği vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi ile milletimizin huzuruna çıkan zillet ittifakı amaçladığı ruhsatı alamamıştır. Milli irade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. İster iyileştirilsin isterse de güçlendirilsin, parlamenter sistem ihya edilseydi dejenere olması, devlet yönetimini krize sokması mukadder bir hayat gerçeği haline gelirdi. Hamdolsun aziz milletimiz kötürüm siyasetin ayak oyunları ile yönetilemeyen Türkiye'ye müsaade etmemiştir" dedi.

"BİZİM YÜZDE 50+1 İÇİN GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİŞMEMİŞTİR"

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir" diyen Bahçeli, "Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz" diye konuştu.