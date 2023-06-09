Şefaatli Okulları tarafından geleneksel hale getirilen “bahar şenliği” öğrencilerin gösterileri ile yapıldı. Şefaatli Şehir Stadında düzenlenen şenlikte bir açıklama yapan Şefaatli ilçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Çaylı; “Bu yıl ilkini düzenledikleri bahar ayında geleneksel hale getirdiğimiz bahar şenlikleri, bu sene de bütün Okulların düzenledikleri çeşitli oyunlar ve gösterilerle kutlandı. Şenlikte çocuklarımız halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, ayağa bağlı balon patlatma, Okçuluk yarıları düzenlediler dedi. Haber Merkezi