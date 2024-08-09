Merakla beklenen "Bahar" dizisinin yeni sezonuna geri sayım başladı. 17 Eylül'de izleyiciyle buluşacak olan dizi, bu sezon da sürprizlerle dolu olacak. MF Yapım imzasıyla hazırlanan ve Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı "Bahar," Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde 20 Ağustos'tan sonra çekimlere başlayacak.

Yeni sezonda, diziye katılan altı yeni oyuncu ile Evren ve Çağla'nın hikayeleri daha da derinleşecek. Peran Vakfı'na başhekim olarak katılacak Süreyya ve sağ kolu Ergün'ün yanı sıra, Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip de izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca, Evren'in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın arkadaşı Zuhal gibi yeni karakterler de diziye renk katacak.

Dizinin oyuncu kadrosundaki bu yenilikler, sosyal medyada ve dizi forumlarında büyük yankı uyandırdı. "Bahar" dizisinin ikinci sezonu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.