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Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla birlikte, Bahar Candan'ın gelirleri ve kazancı da gündemde büyük bir merak uyandırdı. Moda yarışmalarıyla tanınan Bahar Candan ve kız kardeşi Nihal Candan'ın yaşadıkları olay sonrasında, vatandaşlar Candan kardeşlerin finansal detaylarını araştırmaya başladı. İşte, Bahar Candan'ın aylık geliri ve kazancına dair bilgiler:

BAHAR CANDAN'IN AYLIK GELİRİ

Bahar Candan, bir katıldığı programda aylık gelirini 160 bin lira olarak açıklamıştır. Kendi ifadesine göre, Candan, "Benim kredi kartım ve kendime ait hesabım yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Alt tarafı bir kağıt parçası" şeklinde konuşmuştur. Ayrıca, Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, fotoğraflarını satarak 1 milyon TL gelir elde ettiğini duyurmuştur.

BAHAR CANDAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretle yaşamaya karar verdiğini belirten Bahar Candan, her ay 8.500 Türk lirası harcayarak nasıl yaşayacağını göreceğini ifade etmiştir. Bu açıklama, Bahar Candan'ın finansal tercihleri ve yaşam tarzı hakkında merak edilen sorulara cevap niteliğindedir.