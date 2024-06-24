2023 yılının Kasım ayında tutuklanan Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı, ablası Nihal Candan'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Candan kardeşlerin ucuz otomobil vaadiyle birçok kişiyi dolandıran bir şebeke ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınmaları ve ardından tutuklanmaları, büyük yankı uyandırmıştı.

14 Kasım 2023'te gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, iki gün sonra 16 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tahliye edilirken, Bahar Candan'ın Silivri Cezaevi'nde kendine zarar verdiği iddia edilmişti. Ancak, son gelişmeler Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığını gösterdi.

BAHAR CANDAN'IN DURUMU

Bahar Candan'ın nerede olduğu bir süre bilinmiyordu. Silivri Cezaevi'nde kendine zarar verdiği yönündeki iddialar üzerine ablası Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gerçekleri açıkladı. Nihal Candan, kardeşini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimiz de."

Nihal Candan'ın bu paylaşımı, Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Bahar Candan'ın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında daha fazla bilgiye ulaşılamasa da, aile üyelerinin dayanışma içinde oldukları görüldü.