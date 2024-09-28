Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Yozgat’ta bazı isimlere sitem etti.

“ESNAFA 300 FORMA DAĞITILDI”

Bahadır Yılmaz yaptığı ilk paylaşımda esnaflara forma ve atkıdan oluşan isimlerin yazıldığı 300 forma dağıttıklarını ve bunun tamamen ücretsiz yapıldığını dile getirdi. Ardından konuyla ilgili; “Bir tane teşekkür telefonu dahi almadık. Korkmayın para için dağıtmadık. Aidiyet duygunuz gelişsin diye dağıttık. Bu takım Yozgat’ın takımı” ifadelerine yer verdi.

“ÜÇ TANE TARAFTARIN YAZMASIYLA OLACAK İŞ Mİ?”

Bir sonraki paylaşımında stadyumun yapımının henüz bitmemesine değinen Bahadır Yılmaz ; “Buranın bitmesi sadece takımımıza mı lazım. Nerde otel sahipleri, benzin istasyonları, lokantacılar ve diğer esnaflar… Bir kere tek ses olun. Bu ekonomiden siz pay almayacak mısınız? Yozgat kazanmayacak mı? Üç tane taraftarın yazmasıyla olacak iş mi” dedi.

Yönetim kurulunun desteğini de belirten Bahadır Yılmaz eleştirilere ise; “Şu bir avuç insan yüreğini koydu. Söylemediğinizi bırakmadınız. Keşke ağzınızın çalıştığı kadarın %10’u kadar cebiniz, %90’ı kadar vicdanınız çalışsaydı” ifadelerini kullandı.

“YANIMIZDA OLMAYA DEVAM EDİN”

Ardından destek olanlara teşekkür eden Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat AK Parti Milletvekilleri Abdulakdir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat MHP Milletvekili İ. Ethem Sedef ve Yozgat İYİ Parti Milletvekili Lütfullah Kayalar’ın fotoğraflarını paylaşarak; Yanımızda olmaya devam edin. Allah aşkına sayın büyüklerim geldiğimden beri gayretinize şahidim. Sizleri yolunuzdan çabanızdan geri koymasınlar” dedi.

Bir süre önce Yozgat Valiliği’nde yapılan toplantıya sitem eden Yozgat Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz, yapılan toplantı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; “Bu ayıpta bana yeter. Büyüklerimin onca çabası ile kurulan bu toplantıdan birilerinin gayreti ile 0 TL topladık. Takımımıza hayırlı olsun.”