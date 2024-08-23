Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, kulüp tesislerinde Bozokspor’un durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yılmaz, birlik beraberlik içerisinde Yozgat Bozokspor’u layık olduğu yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yozgat Bozokspor yönetiminin basınla olan ilişkileri ve bir yıllık sürecimiz için basın mensuplarımızla bir araya gelmek istedik. Seçildiğimizden günden bu yana takımımızda futbolcumuz yoktu onların tamamını tamamladık. Transfer dönemini bitirdik. 28 oyuncuyu kadromuza kattık. İnşallah bu sezonu kazasız belasız atlatacağız. Futbolcularımızın bazıları çeşitli altyapılardan aldığımız daha sonra yıldız olabilecek oyuncularımızda var. Deneyimli oyuncularımız var. Teknik direktörümüz İlhan Özbay olarak belirledik. İlhan hocamızın teknik ekibini kurduk. Tesislerimizde ufak yenilemeler yaptık. Belediye Başkanı Kazım Arslan’a çok teşekkür ediyorum bizlere tesisleri verdiği için ve gerekli desteklerini sağlıyor. Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan her türlü yardımımıza koşuyor. Yönetim olarak şuan elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

“HERKESE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

80 milyonluk bütçelerinin bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, “80 milyonluk bütçemiz var. İlimize Yozgat Bozokspor sevdası olan herkese çok ihtiyacımız var. Siyasi, ticari, taraftar olarak herkese ihtiyacımız var. Yeni sezon formalarımızı hazırladık. Kombinelerimiz hazır. Store aracımız olmasa da forma satış noktası oluşturacağız. Pazartesi günü itibariyle esnaf ve taraftar kombinelerimiz çıkacak. Zor bir sezon olacak. Takımımızın bir otobüsü yok. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bize bir otobüs lazım. Bu sene fikstürümüz Türkiye’nin kıyısında bulunan şehirlerin tamamını gezeceğiz. Herkesi Yozgat Bozokspor üzerinde birleşmeye davet ediyorum. Herhangi bir taraf olmadan birleştirme gücü ile daha önce taraftarlarımızla bir araya geldik. Birlik beraberlik çağrılarında bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Herhangi bir yere mensup değiliz. Göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir taraf değiliz. Yozgat Bozokspor’un gelişimi Yozgat’ta ki sporun daha bir üst seviyeye çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bizi bir yerlere kimsenin çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Ayrışmadan birleşerek yol yürümek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİMİMİZ ŞEFFAF OLACAK”

Yozgat Bozokspor’a kalp masajı yapmaya değil kendi gelirini sağlamak, takımımızın hak ettiği yerde mücadele vermesi için göreve talip olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Aquaparkı Valilik bize tahsis etti kiralama sürecini bekliyoruz anlaşılarak bizler o tesisi kiralayıp Yozgat Bozokspor’a gelir sağlayacak bir yer haline getireceğiz. Termal Aquaparka giren herkes bilsin ki buranın geliri Bozokspor’a aktarılacak. Terminalin karşısında bulunan Yaşar Uğur parkı var Belediye Başkanı Kazım Arslan bu tesisi bizlere tahsis etti oradan da takımımıza bir gelir sağlayacağız. Takımımız mali yönden güçlendirmek için gerekli girişimlerimizi yapıyoruz. Yozgatlı iş insanlarının bu takıma sponsor olması lazım. Geçmişte gördüğümüz bazı hatalar var. O hatalardan bir tanesi daha önce takıma destek verilecek denmesi ve takıma hiçbir destek verilmemesi var. Daha önce verilen paraların takıma harcanmadığı başka yerlerde kullanıldığını gibi bir güven kaybı oluşmuş. Bizler bu güveni tekrar sağlayacağız. Buradan iş insanlarımıza siz verebiliriz. Şeffaf bir şekilde takımımıza destek veren bu paraların nereye harcanma yapıldığını gösterebiliriz. Yozgat Bozokspor’dan gelecek paradan herhangi bir yönetimimizin de ihtiyacı yok. Herkesin cebinden belirli miktar para çıkıyor. Artık yeni bir yönetim geldi bu yönetim basın mensuplarına, taraftarlara, bağışçılarına, sponsorlara karşı şeffaf olacak. Allah izin verirse bu takımı biz gitsek bile bir sistemle bırakacağız. Bu koltukta kalıcı değiliz kimler geldi kimler geçti. Belirli zaman içerisinde görev teslimidir bu görevler. Bu takım kimseden bir şey istemesin kendi kendini geçindirsin istiyoruz. Bu görevi de Valilik, Belediye ve herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

“BAŞARI FUTBOLCULARIMIZ VAR”

Transfer sezonunu kapattıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Türkiye Futbol Federasyonun aldığı karar ile takımda 2 genç futbolcu bulundurulması zorunluluğu geldi. Genç oyuncularımız var. Gençlerbirliği, Beşiktaş’tan, Manisa’dan, Sivas’tan aldığımız değerli ve başarı futbolcularımız var. Sol bek ile ilgili avantajlı Bolu’da bir futbolcumuz var onu da alabilirsek transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. Stoper mevkisini de kapatmıştık ama yaşanan bir talihsizlikten dolayı stoper mevkisine takviye yaparak o boşluğu doldurmuş olduk. Halil Can diye oyuncumuzun dizi döndü 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bunun boşluğunu doldurmak suretiyle Doğukan’ı alarak kadromuza kattık. Uzun boyuyla takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takımımız son hazırlık maçını yaparak kampı tamamlamış oldu. Pazartesinden itibaren Yozgat’ta çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.