Bu proje, gençlerin dijital dünyayı anlayarak, kullanarak ve etkili bir şekilde yöneterek büyümelerini desteklemeyi hedefledi.

Projenin amacı, gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri ve fırsatları anlamalarını sağlamaktı. İnternetin güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılara, siber zorbalık, kişisel gizlilik ve dijital kimlik yönetimi gibi konularda farkındalık kazandırıldı. Proje, gençlerin dijital dünya hakkında sağlıklı ve bilinçli kararlar alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçladı.

İkinci gün ise genç yetenekler, kısa filmlerle dijital dünyada çocuk haklarını vurguladı. Bu filmler, dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşarak çocuk haklarının dijital dünyadaki önemini anlatmayı hedefledi. Gençler, yaratıcılıklarıyla ve vizyonlarıyla projeye katkı sağlayarak, dijital dünyada çocukların güvende olması gerektiği düşüncesini güçlendirdi.

Projeyi başarıya ulaştıran süreçte desteklerini esirgemeyen Bahadın Belediyesi ve Avrupa Delegasyonu'na en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bahadın Belediyesi'nin sağladığı imkanlar ve Avrupa Delegasyonu'nun destekleri olmadan bu projeyi bu kadar etkili bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı.



Medya temsilcileri, daha fazla detay, görüntü ve röportaj talepleri için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden Genç Düşünce Enstitüsü ile iletişime geçebilirler. Alpaslan Demir