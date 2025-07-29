4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte çocuk etkinliklerinden panellere, açık hava sinemasından halk konserlerine kadar birçok faaliyet yer alacak.

Bahadın Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada, “Eğlence, dostluk ve yaratıcılık dolu bir hafta bizleri bekliyor” ifadelerine yer verildi.

Her gün 12.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek olan “Bahadın Çocuk Şenliği” kapsamında kil atölyesi, doğa yürüyüşü, yüz boyama, su balonu paintball, zaman kapsülü, duvar boyama gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, “Her çocuk bir dünya, her oyun bir hayal... Tüm çocuklarımızı ve çocuk kalmak isteyen herkesi bekliyoruz” denildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Serdal Özcan adına düzenlenecek futbol turnuvası 4-8 Ağustos tarihleri arasında Bahadın Halı Saha’daki Zeynel Kaplan Spor Tesisleri’nde yapılacak. Turnuva boyunca maç saatleri sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Gökyüzü Uçurtmalarla Renklenecek

Uçurtma etkinliği 10.30’da Atatürk Parkı’nda toplanmayla başlayacak. Uçurtmaların Höyük Tepe’den gökyüzüne bırakılacağı programda, piknik ve sohbet ortamı da sağlanacak. Uçurtmalar organizasyon tarafından temin edilecek.

Yıldızların Altında Sinema Keyfi

4 ve 5 Ağustos tarihlerinde Topal Ahmet Parkı’nda açık hava sineması kurulacak. Etkinlikler saat 21.00’de başlayacak.

Gençlik Meşalesi Bahadın’da Yanacak

6 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00’de Bahadın Saat Kulesi önünden başlayacak meşale yürüyüşü, gençlik ateşi, davul-zurna eşliğinde halaylarla devam edecek.

Birlik ve Dayanışma Yürüyüşü

9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Arif Baş Müzesi önünden başlayacak yürüyüşle Bahadın sokakları şenlik kortejiyle dolacak.

7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Bahadın Cem Evi’nde yapılacak Birlik Cemi’nde, PSAKD Mamak Şube Semah Topluluğu da gösteri sunacak. Aynı akşam bağlama eşliğinde müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.

4 Ağustos’ta Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi’nde sahnelenecek “Sevdalı Bulut” adlı çocuk tiyatrosunda Bahadınlı gençler rol alacak. Oyun, Neşet Erdem yönetiminde sahnelenecek.

Kuşaklar Arası Buluşma: “Biz Bize”

5 Ağustos Salı günü saat 15.00’te düzenlenecek oturumda 68, 78 ve Z kuşakları bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

6 Ağustos Çarşamba saat 17.00’de Topal Ahmet Parkı’nda yazar Sadık Güvenç’in katılımıyla imza günü ve söyleşi gerçekleştirilecek.

7 Ağustos’ta “Yol Ritüelleri ve Yol Dilindeki Bozulmalar” ile “Bahadın Dergisi ve Yerelden Alevilik” başlıklı iki panel düzenlenecek. Etkinlikler Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi’nde gerçekleştirilecek.

8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Gümüşkavak Mahallesi Konağı’nda “Göç Yolunda Görünmez Kadınlar” paneli düzenlenecek. Etkinliğe Türkiye ve Avrupa’dan akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katılacak.

Yusuf Ziya Bahadınlı’nın İzinden Edebiyat Buluşması

Aynı gün saat 17.00’de “Yusuf Ziya Bahadınlı ve Bahadın’ın Kalemleri” panelinde Sadık Güvenç, Arslan Bozdemir ve Deniz Doğanay konuşmacı olacak.

9 Ağustos’ta CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gazeteci İsmail Arı, Sol Parti MYK Üyesi İsmail Hakkı Tombul ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın katılımıyla “Güncel Siyasi Gelişmeler” paneli düzenlenecek.

9 Ağustos akşamı şiir dinletisi ve ödül töreni düzenlenecek. Etkinlik Balad Şiir Vakfı katkısıyla, Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi’nde saat 17.00’de başlayacak.

10 Ağustos Pazar günü 13.00’te başlayacak panelde geriatri, halk sağlığı ve ortopedi uzmanları sunum yapacak.

Yozgat’ta Ayrımcılık Ve Çok Kültürlülük Masaya Yatırılacak

10 Ağustos’ta saat 15.00’te düzenlenecek “Bir Şehrin Öteki Hikâyesi” başlıklı panelde ırkçılık, asimilasyon ve Yozgat’ın çok kültürlü geçmişi ele alınacak.