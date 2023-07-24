Bu yıl 24’üncüsü yapılacak olan şenliklerin dolu dolu geçeceği bilgisini veren Bozdemir “Yine dolu dolu bir şenliği daha organize edeceklerini söyledi.

Başkan Bozdemir, “Şenlikler bu yıl 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bahadın’da otuz yıl önce başlatılan şenlik ateşine, bu sene bir yenisini daha ekliyoruz. Bir hafta sürecek olan şenliklerimizde konserler, söyleşiler, şiirler, tartışmalar, uçurma etkinlikleri, resim sergileri gibi daha birçok etkinlik yer alacak. Türkiye’nin değişik bölgelerinden ve yurtdışından gelecek olan gurbetçilerimiz ve konuklarımıza neşeli, eğlenceli bir şenlik izlettireceğiz” dedi.

Bozdemir yaptığı açıklamada; “24.Bahadın şenliklerinde, ilk gün deprem gerçeği isimli sergi ve açık hava sineması gösterimi düzenlenecek. Yine ilk dört gün çocuk ve gençlik atölyesi çalışmaları yapılacak. İkinci gün şenlikler öğretmenleri buluşturarak, ‘Köy Enstitüsü öğretmenler belgeseli’ söyleşisi yapılacak, açık hava sineması olacak. Üçüncü gün gençlerin etkinliklerine sahne olacak. Gençlik ateşi, koşu, davul zurna eşliğinde halaylar ve akşam da meşalelerle eşliğinde Melisa Atatürk Gençlik Parkı'na yürünecek. Dördüncü gün söyleşiler, beşinci gün panel,Bahadınlı Şair ve Yazarlar buluşmasının ardından akşam da Mert Akyol, Kurtuluş Ünalmış ve Ege Murat Güvenç sahne alarak konser verecek. Altıncı gününde, Gurbette Kadın Heykeli'nin açılışı,söyleşi ve dinletilerAşık Ali Nurşani, Mehmet Ceylan, Caner Gülsüm ve Ender Balkır konseri yer alacak. 24’üncü BahadınŞenlikleri uçurtma şenliği, güncel siyasal gelişmeler konulu panel, sağlıklı yaşam konferansı Cankat Erdoğan, Volkan Veli Yılmaz ve Tolga Kaya konserleri ile sona erecek. Haber Merkezi