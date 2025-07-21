Kasaba halkının ve çiftçilerin gönülden katkı sunduğu çalışmada, buğday hasadının bereketi eğitimle buluşturuldu.

Dernekten yapılan açıklamada, bir yıllık emeğin karşılığının eğitime yönlendirilmesinin dayanışma, vefa ve imece ruhunun en güzel örneği olduğu vurgulandı.

“Yürekten Destek Topladık”

Bahadın Kültür Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğitime gönül veren bir dayanışmayla, bu yıl da kasabamızdan, tarlalardan, yürekten destek topladık. Bir yıl boyunca emek verdikleri toprağın karşılığını, bir öğrencinin yoluna ışık olsun diye bizimle paylaşan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu katkı sadece bir ürün değil; alın teri, imece ve vefa demek.”

Dernek, katkı sunan çiftçileri tek tek anarak teşekkürlerini şu şekilde sıraladı: “Ali Şahin, Durak Aktürk, Bülent Atakul, Veli Türken, Ender Ertuğrul, Muhsin Eser, Yalçın Koç, Yüksel Akyol, Fevzi ve Arslan Altunışık, Haydar Aydoğdu, Barış ve Aslan Şahin, Garip Soysal, Çetin Çetin, Cem Tuğrul, Eyüp Eroğlu, Güngör Ceylan, Tamer Cengiz Eroğlu, Kamil ve Mehmet Aydoğdu, Haydar Turan, Satılmış Akdoğan, Milazım Doğanay, Ufuk Demircan, Başer Koç.”

Çiftçilere de Mesaj Gönderdi

Dernek, henüz ulaşamadıkları çiftçilere de bir mesaj göndererek, “Uğrayamadığımız ya da denk gelemediğimiz çiftçilerimiz affola; gönüllerinin bizimle olduğunu biliyoruz. Sağ olun, var olun!” ifadelerine yer verdi.

Bahadın Kültür Derneği, elde edilen buğday bağışlarının satışından elde edilecek gelirle öğrencilere burs desteği sağlayacak.