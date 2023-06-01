Sarıkaya Müftülüğü tarafından görevlendirilen personelin rehberliğinde Sarıkaya'da yurt içi ve yurt dışı kurban bağışlarınızı verebileceğiniz stant hizmete başladı.

Konu ile alakalı Sarıkaya Müftülüğü yetkililerince şu açıklama paylaşıldı: “Sarıkaya Merkez Camii karşısındaki standımıza gündüz vakitlerinde gelerek kurban bağışlarınızı makbuz karşılığı yapabileceksiniz.”

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekâletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunmuş ve şu şekilde konuşmuştu: "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz.” Sarıkaya Müftülüğü de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüp vatandaşı bilgilendiriyor. Ahmet Ayverdi