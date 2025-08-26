Türk siyasetçi ve şu anki Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanıdır.

Hüseyin Baş, 25 Nisan 1991 tarihinde Trabzon'da doğdu.

İlkokulu ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi İstanbul'da okudu. 2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine Bağımsız Türkiye Partisi gençlik kollarına girerek başladı. BTP İstanbul il başkan yardımcılığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Babası Haydar Baş 14 Nisan 2020 tarihinde ölünce 22 Nisan'da parti genel başkanı olarak seçildi.

18 Ekim 2020 tarihinde yapılan BTP 5. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanı seçildi.

Siyasetçi ve yazar Haydar Baş'ın oğlu olan Hüseyin Baş, evli ve iki çocuk babasıdır.