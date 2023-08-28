Başkan Taşkın, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılını kapsayan iki yıllık mali ve sosyal hakların düzenlenmesine ilişkin, adı “Toplu Sözleşme” olan dört perdelik tiyatronun 26 Temmuz’da kamu işverene sunulmasıyla başladığını, 1 Ağustos’ta müzakerelerin başlamasını, 14 Ağustos’ta kamu işvereni tarafından teklif sunulmasını, 22 Ağustos’ta da oturumun sonlanmasının memur ve memur emeklileri için kaybedilen zaman olduğunu ifade etti.

MEMURUN REFAHINI ARTIRACAK HİÇBİR MADDE UZLAŞILAN KONULAR ARAINDA YOK!

TaşkanıSeçim öncesinde söz verilmesine rağmen memurun refahını artırıp insanca yaşamasını sağlayacak hiçbir madde uzlaşılan konular arasında yok. Uzlaşılan konulan incelendiğinde memurun ağzına yarım parmak bal sürüldüğünü anlıyoruz! Emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üstünde tek kalem maaş, büyümeden pay, refah payı, kira yardımı, büyükşehir tazminatı, 3600 ek gösterge ki bunun ileriye dönük bir çalışma ile yapılacağı belirtiliyor, Bayram ikramiyesi, yılda iki defa birer maaş tutarında ikramiye, enflasyon farkının aylık verilmesi gibi maaşlarda reel artış sağlayacak hiçbir kalemden söz edilmiyor! Bunlar olmadan memurun refah seviyesi iyileştirilemez.Enflasyon farkı zam değildir.Hükümet, enflasyon farkını zam gibi değerlendiriyor. Halbuki enflasyon farkı zam değil, geçmiş döneme ait reel kayıpların telafisidir. Kamuoyuna karşı yapılan açıklamalar manipüle edici, gerçeklerin üstünü örtmek amacını güdüyor! Maaş zammı farklı, enflasyon farkının verilmesi farklıdır. Memurların aklıyla adeta alay ediliyor! Memur ve memur emeklileri hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar sahipsiz olmamıştır” diye konuştu.

GREV YASAĞI KALKMADIKÇA EZİLEN MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OLACAKTIR

Başkan Taşkın, “Memurlara grev yasağı kalkmadıkça haklarımızı alamayacağız ve memurların maaş ve sosyal haklarının düzenlenmesi siyasi hükümetlerin insafında olacak. 4688 Sayılı yasada düzenleme yapılarak grev yasağı kaldırılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde üst düzey kamu görevlileri, asker ve hakimlik mesleğini icra edenlere grev yasağı var. Grev yasağının olduğu 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun demokratik olduğu düşünülemez” ifadelerini kullandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ SEFALETE VE YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLİYOR

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve sosyal hakları 7 kişinin vicdanına bırakıldığını ifade eden Başkan Taşkın, “Cumhurbaşkanı tarafından atanmış ve bir gecede görevden alınabilecek olan Bakan Yardımcılarının bulunduğu bir heyetin bağımsız olduğunu kim iddia edebilir. Nitekim 2012 yılından bu yana Kamu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar incelendiğinde ne kadar haklı olduğumuz anlaşılacaktır. Bu kurulda uzmanların bulunması gerekir. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin altında zam öneren kamu işvereni ne yazık ki gerçek enflasyonu görmüyor, memur ve memur emeklilerini sefalete ve yoksulluğa mahkum ediyor. Sendika üyelerinin, yetkili Konfederasyon ve ona bağlı sendikaları sorgulamaları artık kaçınılmazdır” dedi. Haber Merkezi