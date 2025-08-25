Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı hemşehrimiz Mithat Coşkunsoy, Bağımlılıkla mücadele çağrısı yaparak vatandaşları uyardı.

Başkan Coşkunsoy, Ankara’da Özel Tunalı Akademi Eğitim Kurumları İşletme Sahibi Doğan Erdoğan tarafından düzenlenen tanıtım ve kahvaltı programına katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çeken Coşkunsoy, "Benim çocuğum asla yapmaz demeyin. Anneler, çocuklarla babaları arasında çoğu zaman bir kalkan görevi görüyor, suçlarını gizleyebiliyor. Ancak çocuk bağımlı hale geldikten sonra çözüm çok zorlaşıyor. Bu nedenle tedbirin anne ve baba ile birlikte alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Coşkunsoy, programı düzenleyen Özel Tunalı Akademi Eğitim Kurumları İşletme Sahibi Doğan Erdoğan’a teşekkür ederek, "Erdemli, ahlaklı, vatanına, milletine ve bayrağına sadık nesiller yetiştirme gayretinden ötürü kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.