Sigara fiyatlarındaki zamlar hız kesmeden devam ediyor. Sigara içenlerin dikkatle takip ettiği fiyat güncellemeleri, gündemdeki yerini koruyor. İki farklı sigara grubunda yapılan zamlar sonrasında fiyat listesi yeniden güncellendi ve içicilerin merak ettiği güncel fiyatlar paylaşıldı.

ZAM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR

Türkiye'de sigara fiyatlarına her geçen gün yeni bir zammın eklenmesi, sigara içenleri olumsuz etkiliyor. Gece yarısı itibariyle yapılan son zam, Philip Morris ve JTI gruplarını kapsıyor ve bu gruplara 5 TL'lik bir zam yapıldı. Yılın ikinci yarısından itibaren peş peşe gelen bu zamlar, sigara fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Son zam sonrası güncel sigara fiyatları ise içiciler tarafından merakla bekleniyor.

Hayat pahalılığının etkisiyle sigara fiyatlarındaki artışın sürmesi, sigara içme alışkanlığını sorgulatan bir noktaya gelmiştir. Güncel fiyatlar, tiryakiler tarafından yakından izleniyor ve gelecekteki sigara tüketim alışkanlıklarını etkileyebilir.

27 EYLÜL GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 48 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue: 48 TL

Winston: 49 TL

Winston Slims: 50 TL

Winston Xsence: 51 TL

Camel Slender: 46 TL

Camel Deep Blue: 46 TL

Camel Black & White: 47 TL

Camel Yellow & Brown: 48 TL

Monte Carlo: 46 TL

Monte Carlo Slender: 46 TL

LD: 46 TL



LD Slims: 46 TL

Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün): 85 TL

Marlboro Edge (Blue/Sky): 49 TL

Marlboro Touch (Blue/Gray/White): 50 TL

Marlboro (Red/Touch): 51 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 53 TL

Parliament: 52 TL

Parliament Midnight Blue: 51 TL

Muratti: 49 TL

Muratti Blu: 48 TL

Lark: 48 TL

Chesterfield: 47 TL

L&M: 47 TL

Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 55 TL