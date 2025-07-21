Bağcı’dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı ve beraberindeki heyet, Sincan Şefaatliler Derneği Başkanlığına seçilen Nihat Kırcava’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, federasyon üyeleri Sincan’daki dernek faaliyetleri ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Federasyon Başkanı Selçuk Bağcı, “Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak Sincan’daki hemşehri dayanışmasına ve yürütülen çalışmalara her zaman destek vermeye hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şefaatliler Derneği Başkanı Nihat Kırcava ise, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, nazik ziyaretlerinden dolayı federasyon heyetine teşekkür etti.