Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan prim eşitlemesi çalışmaları kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik kısmi emeklilikte 900 günlük prim indirimi yapılması planlanıyor.

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, Bağ-Kur’lular için hem normal hem de kısmi emeklilik şartlarında önemli kolaylıklar sağlanacak. Böylece kendi işini yapan, küçük esnaf statüsündeki on binlerce vatandaş, emekliliğe daha erken ulaşabilecek.

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kısmi emeklilik, sigortalının emeklilik için gereken yaş ve prim şartlarının bir kısmını tamamlaması halinde, belirli şartlarla emekli olabilmesini sağlayan bir sistemdir.

Mevcut uygulamada:

SSK’lı kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor.

58 yaşında, 60 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor. Bağ-Kur’lular ise aynı yaş şartlarına rağmen 5400 prim günü tamamlamak zorunda kalıyor.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER DEĞİŞECEK?

Bakanlık kaynaklarına göre, Bağ-Kur’luların prim günü şartı 5400’den 4500’e indirilecek. Bu değişiklikle birlikte:

Bağ-Kur’lular da SSK’lılarla eşit koşullarda kısmi emeklilik hakkına sahip olacak.

kısmi emeklilik hakkına sahip olacak. Prim indirimi sadece kısmi değil, normal emeklilik için de geçerli olacak.

için de geçerli olacak. Normal emeklilikte gereken prim günü 9000’den 7200’e düşürülecek.

EŞİTLİK SAĞLANIYOR

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir eleştirilen prim gün farkı bu düzenlemeyle ortadan kaldırılıyor. SSK ve Bağ-Kur’lular arasında prim günü eşitlenerek, tüm sigortalılara adil bir emeklilik yolu açılmış olacak.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Taslak çalışmalar devam ediyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, düzenlemenin 2025 yılı içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra:

Prim gününü 4500'e tamamlayan tüm uygun Bağ-Kur sigortalıları kısmi emeklilikten faydalanabilecek.

tüm uygun Bağ-Kur sigortalıları kısmi emeklilikten faydalanabilecek. Yaş şartı korunacak: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emeklilik hakkını kullanabilecek.

Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminde hem eşitlik hem de erken emeklilik açısından yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.