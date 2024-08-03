Babişko Asuman kimdir gerçek adı ne? Gerçekte Babişko Asuman var mıdır? İşte merak edilenler...

YouTube'da videolar yayınlayan Akademiklink adlı kanal, Babişko Asuman'ın kim olduğunu ve olaylarını açıklayarak sosyal medyada gündem oldu. Arama motorlarında sıkça sorulan "Babişko Asuman kimdir, gerçek adı nedir?" soruları merakla araştırılıyor. Peki, Babişko Asuman kimdir, gerçek adı nedir? Gerçekte Babişko Asuman var mıdır?

BABİŞKO ASUMAN KİMDİR?

Babişko Asuman, akademisyen olma sürecinde yaşadığı olayları anlatan bir figürdür. Yaklaşık 30 kadroya başvurmuş ve her seferinde elenmiştir. Bütün sınavlarda yüksek puan almasına rağmen, mülakatlardan sonra elendiğini belirtmektedir. Özellikle bir olayda, üç kadro açılmış ve 12 kişinin alınacağı duyurulmuştur. Sınava gireceği sırada koridordan biri "Babişko" diyerek seslenmiştir ve bu kişinin sınava eşofmanla geldiği görülmüştür. Herkes bu kişinin bir kadroyu alacağını, diğer iki kadroya ise kimin alınacağını merakla beklemiştir. Bu kişi 11. sırada yer almış ve düşük bir puan almıştır. Bu kişinin adı Asuman'dır ve sınav sonuçları açıklandığında sadece bir kişinin alındığı, diğer iki kadroya kimsenin layık görülmediği belirtilmiştir. Asuman, listede birinci olmuş ve mülakatta başarılı olmuştur.

BABİŞKO ASUMAN'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Babişko Asuman'ın gerçek adı Asuman'dır. Ancak babasına "Babişko" diye hitap ettiği için bu isimle anılmaktadır.

GERÇEKTE BABİŞKO ASUMAN VAR MIDIR?

Evet, Babişko Asuman gerçekte vardır ve akademisyenlik sınavını kazanmıştır.